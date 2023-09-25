الحرارة أعلى من معدلاتها والجو مائل للبرودة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً، وخاصة في المناطق الجبلية ومعتدلاً مع نسبة رطوبة سطحية مرتفعة صباحاً في المناطق الغربية مع احتمال لتشكل الضباب، وخاصة في المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية وتتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 36 / 20 35 / 21 34 / 21 القنيطرة 33 / 17 33 / 19 32 / 19 درعا 34 / 19 34 / 18 34 / 18 السويداء 31 / 19 31 / 18 31 / 18 حمص 34 / 20 34 / 19 32 / 19 حماة 37 / 21 37 / 20 36 / 20 الحسكة 40 / 23 39 / 22 38 / 21 اللاذقية 32 / 21 32 / 22 31 / 21 طرطوس 31 / 22 31 / 22 30 / 21 حلب 35 / 20 35 / 20 34 / 19 إدلب 34 / 17 33 / 17 32 / 16 دير الزور 41 / 24 40 / 24 39 / 23 الرقة 38 / 22 38 / 21 37 / 21

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