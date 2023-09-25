أكثر من خمسمئة طفل بجلسات توعوية وترفيهية للهلال الأحمر بالسويداء

السويداء-سانا

نفذ متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء جلسات توعوية وأنشطة ترفيهية، شارك فيها 515 طفلاً ويافعاً من أربع قرى بريف المحافظة.

وذكر رئيس فرع الهلال الدكتور نواف قرموشي في تصريح لمراسل سانا أن الجلسات والأنشطة شملت أطفالاً ويافعين من قرى عيون والكارس والشريحي والبثينة، وتمت بدعم من الصليب الأحمر الدنماركي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، وتضمنت تعريفهم بمفهوم المرونة وقضايا الحماية والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومنع الانتهاك والاستغلال الجنسي، إضافة إلى تدريبهم على بعض مهارات الحياة مع توزيع هدايا تذكارية عليهم.

ولفت قرموشي إلى أهمية هذه الأنشطة والجلسات لإكساب الأطفال واليافعين في فترات الأزمات أكثر من أي وقت مهارات تمكّنهم من التكيّف مع مختلف الظروف ومعارف تحميهم من أي أخطار قد تهددهم.

عمر الطويل

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