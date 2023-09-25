وزير خارجية فنزويلا: هناك موقف جدي في الجمعية العامة بشأن ضرورة إصلاح  منظمة الأمم المتحدة

نيويورك-سانا

اعتبر وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل بينتو أن هناك موقفاً جدياً من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مسألة إصلاح المنظمة الأممية لجعلها أكثر فائدة وفاعلية.

وقال بينتو في مقابلة مع سبوتنيك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة:” لقد شهدنا بالفعل أجواء من التشكيك الجاد في منظومة الأمم المتحدة وضرورة جعلها أكثر فائدة وأكثر فاعلية والتغلب على الجمود الذي أدى إلى فقدانها القدرة على ضمان احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وأشار بينتو إلى أنه وجد دعماً مطلقاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة التخلي عن العقوبات الأحادية والإجراءات القسرية ضد بلاده.

وانطلقت أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ19 من أيلول الجاري تحت شعار “إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي”.

ويتحدث خلال الأسبوع رفيع المستوى ضمن أعمال الجمعية 145 زعيماً عن الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم اليوم.

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