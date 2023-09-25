روسيا: الدنمارك رفضت التعاون مع موسكو في إجراء تحقيق حول تفجير خطوط السيل الشمالي

كوبنهاغن-سانا

رفضت الدنمارك إجراء تحقيق مشترك مع موسكو في تفجير خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي، وتلبية طلبات المساعدة القانونية في هذه القضية.

وعشية الذكرى السنوية الأولى للهجمات الإرهابية على خطوط الأنابيب (السيل الشمالي- 1) و(السيل الشمالي-2) لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، قال السفير الروسي في كوبنهاغن فلاديمير باربين لوكالة نوفوستي: “لم يحدث أي تقدم ملموس، ولا يوجد حتى الآن أي تعاون مع الدنمارك في التحقيق في الانفجارات التي استهدفت خطي أنابيب الغاز”.

وأشار باربين إلى أن “الدنمارك لم ترفض إجراء تحقيق مشترك في هذه الأعمال التخريبية فحسب بل ولم تستجب لمعظم الطلبات الروسية المتعلقة بالمساعدة القانونية في هذه القضية الجنائية”.

يذكر أنه في نهاية أيلول 2022 تعرض خطا أنابيب السيل الشمالي لانفجارات قوية، ونشر الصحفي الأمريكي الحائز جائزة بوليتزر سيمور هيرش تحقيقاً في الـ 8 من شباط الماضي ذكر فيه نقلاً عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في حزيران 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين.

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