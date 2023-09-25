اعتقال 15 إرهابياً غرب إيران

طهران-سانا

ألقت القوات الإيرانية القبض على 15 إرهابياً ينتمون إلى تنظيم (داعش) في محافظة أذربيجان الغربية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال ناصر عتباتي رئيس النيابة العامة بالمحافظة في تصريح اليوم: “إنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة وأجهزة تحكم عبر الهاتف المحمول كانت بحوزة هذه العصابة الإرهابية”.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في وقت سابق إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيراً ارهابياً متزامناً في نقاط مختلفة مزدحمة في طهران واعتقال 28 إرهابياً خلال الأيام الأخيرة.

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