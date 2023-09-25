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أتلتيكو مدريد يفوز على ريال مدريد في الدوري الاسباني

2023-09-24

مدريد-سانا

حقق أتلتيكو مدريد انتصاراً ثميناً على جاره ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف اليوم على ملعب سفيتاس ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم”الليغا”.

سجل لأتلتيكو مدريد ألفارو موراتا “هدفين في الدقيقتين 4 و46″، وأنطوان غريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لريال مدريد توني كروس في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، ويحافظ برشلونة على صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

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