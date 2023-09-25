مقتل 14 شخصاً جراء هجوم مسلح شمال غرب نيجيريا

ابوجا-سانا

قتل 14 شخصاً وخطف آخرون نتيجة هجوم مسلح استهدف منطقتين بولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بشرطة الولاية قوله: “إن مسلحين هاجموا منطقة كاباسا شرق ولاية زامفارا، ما أدى الى مقتل 10 أشخاص إضافة إلى خطف 60 آخرين، في حين أقدم مسلحون آخرون على نصب كمين لقافلة مركبات عسكرية ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وجنديين آخرين”.

وشكلت الهجمات المسلحة تهديداً أمنياً رئيساً في المناطق الشمالية والوسطى لنيجيريا، وأدت إلى سقوط قتلى واختطاف العديد في الأشهر الأخيرة.

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