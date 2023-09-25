رباعي كوميداس من أرمينيا يحتفي بمئويته في حلب

حلب-سانا

أحيا رباعي كوميداس القادم من أرمينيا مساء اليوم على خشبة مسرح الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية أمسية موسيقية، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه كأقدم رباعي وتري مستمر منذ مئة عام حتى الآن.

وقدم الرباعي مع العازفين إدوارد تاديفوسيان وسوزي يريتسيان وألكساندر كوزيميان وأنجيلا ساركسيان مجموعة مقطوعات من الموسيقا العالمية والأرمنية على آلات الكمان والفيولا والتشيللو، بأسلوب خاص جالوا فيه أنحاء العالم.

وأشار مسؤول الرباعي إدوارد تاديفوسيان في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفرقة وخلال مسيرتها الممتدة لمئة عام اعتبرت سورية محطة فنية مهمة وملتقى إنسانياً جامعاً للثقافات المختلفة وتواجدت فيها مراراً، مضيفاً أن الفرقة قد وضعت سورية في أولويات جدول حفلاتها الخاصة بمئوية تأسيسها، نظراً للتقدير الذي تبديه للمبدعين وانفتاحها على الفنون المتنوعة وإسهاماتها في الحفاظ على الفن الأرمني من الاندثار بالشتات.

ولفت عضو الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية الدكتور سركيس اسكانيان إلى أهمية الحفل في ضخ دم جديد للجهود الثقافية التي تشهدها حلب في مسيرة تعافيها من الصعوبات المختلفة، مبيناً أن المحتوى الفني في الحفل يسهم برفع الذائقة الفنية وتأكيد دور سورية الثقافي في احتواء مختلف أنواع الموسيقا والمبدعين القاصدين إليها من أنحاء العالم.

ومن الحضور بينت مدرسة الموسيقا طامار سوغويان أن الحفل بمستواه الراقي أخذ بالجمهور إلى فضاء وسحر الموسيقا الكلاسيكية التي تسهم في إحلال السلام داخل نفس الإنسان.

وحظي الحفل برعاية وزارتي السياحة والثقافة، وهو الثاني للرباعي في سورية بعد حفل له في دمشق قبل أيام.

أوهانيس شهريان

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