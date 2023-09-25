قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أربعة فلسطينيين بينهم طفل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت حنينا، بالقدس المحتلة واعتقلت فلسطينيين اثنين، فيما اعتقلت طفلاً أثناء مروره عند أحد حواجزها في قرية يبرود شرق مدينة رام الله، وفلسطينية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم سبعة طلاب فلسطينيين خلال اقتحامها جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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