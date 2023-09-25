اليونانية ساكاري تتوج بلقب بطولة غوادالاخارا للتنس

مكسيكو-سانا

توجت اليونانية ماريا ساكاري بلقب بطولة غوادالاخارا المكسيكية لتنس السيدات اليوم بفوزها في المباراة النهائية على الأميركية كارولين دولهيد.

وحسمت ساكاري فوزها على دولهيد بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-5 و6-3 وبزمن ساعة و43 دقيقة لتحصد اللقب الثاني في مسيرتها بعد أربعة أعوام من لقبها الأول الذي أحرزته عبر بطولة الرباط في أيار 2019.

وباتت ساكاري أول لاعبة تحصد لقب بطولة فئة الـ 1000 نقطة على الملاعب الصلبة دون أن تخسر أي مجموعة منذ أن حققت البولندية إيغا شفيونتيك الإنجاز ذاته في 2022 عبر بطولة ميامي في آذار 2022.

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