إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام شرق مخيمي جباليا والبريج شمال ووسط قطاع غزة، وذلك خلال مظاهرات منددة بجرائمه ورفضاً للحصار المفروض على القطاع منذ 17 عاماً، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بالرصاص والعشرات بحالات الاختناق.

وتتواصل المظاهرات في أماكن متفرقة شرق القطاع لليوم التاسع تنديداً باستمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والحصار المفروض على القطاع، وقد أصيب عشرات الفلسطينيين أمس جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة شرق غزة.

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