تنظيم 33 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مخالفة بينها 7 أفران في حماة

حماة-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة اليوم 33 ضبطاً تموينياً شملت عدداً من الأفران العامة والخاصة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لمراسل سانا أنه تم تنظيم ضبط تمويني بمخبز معردس لعدم الإبلاغ عن وفر كمية 400 كغ دقيق تمويني، بقصد تهريبها والاتجار بها، وتغريم المخالف بمبلغ 4 ملايين ليرة، كما تم تنظيم أربعة ضبوط تموينية بحق مخابز (آذار الآلي والأمين بسلمية والكرماني والدبساوي) ، بسبب إنتاج وبيع خبز تمويني سيئ الصنع، بينما تمت مخالفة مخبزي الفراية والبحرة بسبب نقص وزن ربطة الخبز.

ولفت زيود إلى أن الضبوط شملت أيضا محال تجارية بمخالفات حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، والامتناع عن بيع الخبز التمويني من قبل المعتمدين، إضافةً إلى تنظيم ضبوط بمخالفة عدم حيازة فواتير أغذية وعدم الإعلان عن الأسعار وغيرها.

سالم الحسين

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