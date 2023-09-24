1416 طالباً وطالبة يتقدمون لامتحان القبول بكلية الهندسة المعمارية في جامعتي البعث وحماة

حمص وحماة-سانا

تقدم اليوم الطلاب الراغبون بدراسة الهندسة المعمارية لامتحان القبول في كلية الهندسة المعمارية بجامعتي البعث وحماة للعام الدراسي 2023- 2024.

ففي جامعة البعث ذكر الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث لمراسلة سانا أن 816 طالبا وطالبة تقدموا اليوم لامتحان القبول في الهندسة المعمارية التي تتمتع بخصوصية علمية وفنية تتمثل في مجال الرسم والإبداع والفن، مبيناً أن الاختبار معياري وحقيقي لمعرفة مقدرة الطالب على التعبير، ومدى اهتمامه بالعمارة وقوة ملاحظاته تجاه الأشياء الموجودة حوله.

وأشار الخطيب إلى أنه تم توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وتأمين المراسم وكل الأدوات والمستلزمات الخاصة بامتحان القبول، علما أن معظم الطلاب اتبعوا دورات تدريبية وفق أسس علمية أكاديمية نظمتها الكلية قبل الاختبار بوقت كاف.

بدورها أشارت الدكتورة رولانا ربيع عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة البعث إلى أن امتحان القبول يتضمن ثلاثة مستويات في الرسم، تشمل الرسم الحر الذي يدل على الإنشاء والحركة، والرسم الحر لشكل محدد، والرسم بطريقة الكروكي من الذاكرة، لافتة إلى أن هذا الامتحان يجري بوقت واحد في جميع الجامعات السورية، وتعتمد النتائج مبدأ ناجح أو راسب.

وفي جامعة حماة أشار الدكتور عبد الرزاق السالم رئيس الجامعة لمراسل سانا إلى أن 600 طالب وطالبة تقدموا للامتحان المعياري للقبول بكلية الهندسة المعمارية، بهدف سبر مهارات الطالب الراغب بدراسة الهندسة المعمارية، وتضمن الاختبار عدة أسئلة تتضمن القدرة على الرسم وتخيل الأشكال والرسومات، وإيجاد الحلول لبعض المشكلات الهندسية، مبيناً أن النجاح في الامتحان يعد شرطاً أساسياً لالتحاق الطالب بالكلية بعد تحقيق الحد الأدنى من العلامات المطلوبة في المفاضلة النهائية.

ولفت السالم إلى أن الجامعة وبالتعاون مع محافظة حماة سيرت صباح اليوم باصات نقل مجانية من مركز مدينة حماة إلى مقر الكلية في مدينة سلمية، لتسهيل وصول الطلاب المتقدمين للامتحان المعياري بالوقت المناسب في خطوة تشجيعية لهم.

مثال جمول وسالم الحسين

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