مجموعة سياحية من الولايات المتحدة وأستراليا تزور مدينة بصرى الشام

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية مؤلفة من 15 سائحاً من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا تضم أطباء وموظفي شركات، مدينة بصرى الشام الأثرية بريف درعا.

وفي تصريحات لمراسل سانا لفت كريس وهو طبيب إلى أن مدينة بصرى من أهم المدن الأثرية في العالم، ولا سيما المسرح الذي يؤكد على تقدم عمراني هائل تمتعت به المدينة منذ آلاف السنين، بينما عبرت الطبيبة ميليسيا عن سعادتها البالغة وهي تقف على مدرج بصرى وتتجول بين الأزقة القديمة في المدينة.

غالفن، موظف، اعتبر أن أبنية بصرى تمثل أيقونةً لحضارات اندثرت وتركت معالم جميلةً وخاصةً لجهة تنوع البنية العمرانية فيها، في حين أشارت بريانكا وهي موظفة إلى أن الأبنية الأثرية في بصرى دليل على فكر معماري متطور صمد لآلاف السنين، وشاهد على عظمة الحضارات القديمة.

بدورها أوضحت أوفيليا كيوان الدليلة المرافقة للوفد أن ازدياد عدد الوفود السياحية القادمة إلى سورية وخصوصاً بصرى وتدمر هو دليل على عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن، كما أنه نقطة تحول في مسار العلاقات السورية مع العالم في كل المجالات.

مدير سياحة درعا ياسر السعدي رأى أن الحضارات التي انطلقت من الشرق هي عامل إحياء لحوار بين الشرق والغرب وبين الحداثة والأصالة، مبدياً الاستعداد للعمل مع كل المنظمات والدول المهتمة بالشأن التراثي لإعادة إحياء المهرجان الدولي الخاص بمدينة بصرى الشام.

رضوان الراضي

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