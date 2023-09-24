SCS-NET

مساعدات غذائية من روسيا الاتحادية لأهالي بلدة غباغب بريف درعا

2023-09-24

درعا-سانا

قدمت روسيا الاتحادية اليوم مساعدات غذائية للأهالي في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي، مكونة من ثلاثة أطنان من المواد الغذائية، بالتزامن مع افتتاح نقطة طبية لتقديم العلاجات والأدوية للمرضى.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول قطاع الإغاثة وليد الداخول أن المساعدات الروسية تعبر عن عمق العلاقات السورية الروسية، وتندرج ضمن إطار التنسيق بين حكومتي البلدين الصديقين، مبينا أن الكمية المقدمة بلغت ثلاثة أطنان من الدقيق والزيوت والسكر والرز، وتم توزيعها على الأهالي الأشد ضعفا.

من جهتهم أعرب عدد من الأهالي عن امتنانهم للأصدقاء الروس على دعم الشعب السوري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء الحصار الغربي الظالم على سورية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

توزيع مساعدات روسية في قرية فطيرو بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا وزع مركز التنسيق الروسي في حميميم اليوم دفعة من المساعدات الغذائية على أهالي قرية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved