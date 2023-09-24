مساعدات غذائية من روسيا الاتحادية لأهالي بلدة غباغب بريف درعا

درعا-سانا

قدمت روسيا الاتحادية اليوم مساعدات غذائية للأهالي في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي، مكونة من ثلاثة أطنان من المواد الغذائية، بالتزامن مع افتتاح نقطة طبية لتقديم العلاجات والأدوية للمرضى.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول قطاع الإغاثة وليد الداخول أن المساعدات الروسية تعبر عن عمق العلاقات السورية الروسية، وتندرج ضمن إطار التنسيق بين حكومتي البلدين الصديقين، مبينا أن الكمية المقدمة بلغت ثلاثة أطنان من الدقيق والزيوت والسكر والرز، وتم توزيعها على الأهالي الأشد ضعفا.

من جهتهم أعرب عدد من الأهالي عن امتنانهم للأصدقاء الروس على دعم الشعب السوري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء الحصار الغربي الظالم على سورية.

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