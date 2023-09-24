الطالبة هيفاء عدواني تشارك في نهائيات تحدي القراءة على المستوى العربي ضمن فئة ذوي الإعاقة

حلب-سانا

شاركت الطالبة هيفاء عدواني الفائزة بالمركز الأول بفئة ذوي الإعاقة في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى سورية، في التصفيات النهائية للمبادرة التي تقام على مستوى الوطن العربي افتراضياً.

وأوضح مدير التربية في حلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أن مشاركة الطالبة هيفاء في المسابقة عززت ثقتها بنفسها لخوض التحدي، وشجعتها لتؤكد للجميع أن الإعاقة لا تمنع الإنسان من تحقيق حلمه وطموحه.

وأشار إلى أهمية مسابقة تحدي القراءة العربي في تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى المشاركين، وتحفيزهم على القراءة والكتابة والارتقاء بإبداعاتهم الأدبية.

بدورها بينت منسقة تحدي القراءة العربي في حلب لينا ديبو، أن مدينة الشهباء التي تميزت العام الماضي بفوز شام البكور، تخوض هذا التحدي بمشاركة الطالبة هيفاء عدواني والمشاركة أيضاً كأفضل مدرسة متميزة، معتبرة أن الفائز هو الرابح بالثقافة وبناء الشخصية والعلم، لأن الهدف من المسابقة تنمية حب القراءة لدى جيل المستقبل.

وتحدثت مدرسة مادة اللغة العربية في معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بحلب أمل شبيب عن تشجيعها لهيفاء على المشاركة في المبادرة، من خلال مساعدتها في انتقاء الكتب وتحويلها إلى ملفات صوتية مسجلة بالتعاون مع المشرفين والقائمين في المعهد وذوي الطلاب، وتمكينهم من الاستماع والقراءة الناقدة وتعريفهم بمضمون الكتاب.

وأشارت الطالبة هيفاء عدواني إلى أن حبها للغة العربية وكتابة الشعر وقراءته بصوتها عالياً منذ الصغر ومطالعة الكتب بمختلف عناوينها دفعتها للمشاركة في التحدي، لافتة إلى إصرارها على الفوز لرفع علم سورية عالياً والتأكيد أن مدينة حلب متميزة بأبنائها المبدعين.

بريوان محمد

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