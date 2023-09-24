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القوات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعتي بيلغورود وكورسك

2023-09-24

موسكو-سانا

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي اليوم طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين المحاذيتين للحدود الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا”.

وأضافت الوزارة: إن “أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين دون طيار فوق بيلغورود وكورسك”.

وكانت الوزارة أعلنت أن قواتها تصدت لهجمات شنتها قوات النظام الأوكراني على محاور القتال، وقضت على نحو 560 جندياً أوكرانياً، وأسقطت مروحية و15 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.

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