إضاءة نقدية على ديوان صالح هواري

دمشق-سانا

سلطت الشاعرة سمر الغوطاني في إضاءة نقدية على ديوان “أم أحمد لا تبيع مواويلها” للشاعر صالح هواري الضوء على التكوين الشعري، مرتكزة على عاطفة صادقة وأسباب منطقية.

وركزت الغوطاني في الانتقاء على الخطاب الثوري واستنكار الظلم والسخرية، والتهكم من الأعداء والتأكيد على المقاومة، وتسليط الضوء على المؤامرات والاتكاء على البيئة المحلية في استنباط الصور والتركيب الفني، وتوظيف الأمثال الشعبية الفلسطينية في سياق بعض النصوص.

وأشارت الغوطاني إلى تركيز الشاعر هواري على المناطق الجغرافية الفلسطينية في شعره والآيات القرآنية، واعتماد البراهين والحقائق والتكرار اللفظي والتركيبي لإبراز أهمية اللفظ واستخدامه الفعل المضارع لاستحضار الحدث، وحرصه على توطيد وحدة الشمل العربي، ورفضه الحلول الوسط التي تبناها بعضهم.

وربطت الغوطاني بشكل فني بين الصور التي شكلتها وبين الموضوع الذي طرحه الشاعر، لتؤسس قراءة جديدة تشد المتلقي إلى فهم ما يريد الشاعر في رؤاه.

وحرصت الغوطاني على أن تضيء على كامل تداعيات القضية الفلسطينية، من خلال النصوص التي انتقتها دون أن تهمل أي جانب فني وإبداعي، مبينة ما يميز الهواري عن غيره من الشعراء الذين لم يلتزموا بالقضية بشكل حقيقي.

يذكر أن الكتاب من منشورات اتحاد الكتاب العرب يقع في 120 صفحة من القطع المتوسط لمؤلفته مجموعات شعرية، منها حروف معلقة وغيرها، والشاعر صالح هواري عضو اتحاد الكتاب العرب فاز بجوائز شعرية عديدة، وشارك في مهرجانات شعرية في سورية والوطن العربي، من كتبه للأطفال عصافير بلادي وهنادي تغني وسلة الأغاني وهديل الحمام وبلادنا وكتاب المهن وقطار الفرح، ومن كتبه للكبار مرايا الياسمين ولاتكسري الناي وغيرها، إضافة إلى نشاطات مختلفة.

محمد خالد الخضر

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