الشابة رانيا هولا… تجربة فنية واعدة في رسم البورتريه عمادها البحث والتدريب

طرطوس-سانا

اعتمدت الشابة رانيا هولا من سكان بلدة حصين البحر في محافظة طرطوس على التدريب المستمر والاجتهاد الذاتي بعملية البحث والتعلم في اكتشاف موهبتها، والوصول إلى مرحلة متقدمة في رسم الوجوه، مدفوعة بشغف عميق وموهبة فذة جعلتها تواصل التجريب رغم أخطاء البدايات، إيماناً منها بأن العمل والمحاولات المستمرة هما بوابة النجاح.

هولا 22 عاماً طالبة في كلية الهندسة المعمارية بجامعة طرطوس أوضحت لـ سانا الشبابية أنها بدأت الاهتمام برسم مختلف شخصيات أفلام الكرتون ومجلات أسامة منذ نعومة أظافرها، فكانت في كل مرحلة عمرية تستلهم موضوعات متنوعة إلى أن تمكنت من الغوص في رسم الوجوه (البورتريه) والطبيعة والإنمي وغيرها.

وبينت هولا كيفية استثمار أوقات فراغها بتنمية موهبتها، من خلال متابعة رسامين محترفين عبر اليوتيوب، ومراقبة أسلوبهم الفني حتى تعلمت أساسيات ومبادئ الرسم، فعملت جاهدة على تطبيقها بمفردها، مستندة إلى التكرار حتى تمكنت من تطوير أسلوبها وتكوين طابع فني خاص بها، إضافة إلى أنها بدأت بنقل خبراتها وتدريب مواهب شابة وإقامة دورات تدريبية للأطفال في نواد صيفية.

وذكرت هولا أن دراستها الأكاديمية ساعدتها أيضا على تطوير موهبتها رغم أنهما مجالان مختلفان، ولكنهما يحتاجان الكثير من الدقة والتركيز، منوهة بأهمية التفكير بإيجابية، وخاصة أثناء الوقوع بالأخطاء لأن كل خطأ يقود لتعلم شيء جديد ومختلف، وذلك من خلال مقارنة الأعمال القديمة بالجديدة وملامسة الفوارق وتفاديها.

تلقي الدعم والتشجيع ونظرة الرضا والإعجاب باللوحة من قبل الأهل والأصدقاء كانت سبباً في مواصلة هولا تطوير موهبتها الفنية، حيث ذكرت أن ذلك ساعدها على تعزيز ثقتها بنفسها ورفع من معنوياتها، من أجل تقديم عمل فني ممزوج بالإبداع والحب والتقدير، مبينةً أنها تعتمد على أدوات بسيطة، منها قلم رصاص وفحم وغيرها، وتلجأ حالياً إلى استخدام ألوان مائية لكونها تضيف قيمة جمالية.

الرسم بالنسبة لهولا أصبح مصدراً للدخل، ما يخفف عنها جانباً من أعباء وتكاليف الدراسة حسب تعبيرها، وخاصة بعد أن أصبحت تنشر أعمالها على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث زادت الطلبات على أعمالها التي تروج لها في عدة محافظات وحتى خارج سورية أيضاً، لافتة إلى أنها تسعى للاطلاع على مختلف المدارس الفنية وخاصة الواقعية وإتقانها بشكل احترافي، والبحث الدائم عن كل جديد إلى جانب رغبتها بالمشاركة في المعارض المشتركة أو الفردية في حال سنحت لها الفرصة.

هيبه سليمان

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