الشابة إسراء دبدوب.. مهندسة ديكور توظف منتجات فن المكرميات في تزيين وتنسيق المنازل

حمص-سانا

مشغولات يدوية ولوحات جميلة تنطوي ضمن ما يعرف بفن المكرميات اتقنت صنعها الشابة إسراء دبدوب التي عشقت كل ما يتصل بفنون الديكور والتزيين الداخلي، لتنتج العديد من الأعمال المبدعة التي تتصل مباشرة بهذا المجال.

إسراء التي تخرجت قبل عامين من جامعة القلمون كمهندسة ديكور جمعت بين اختصاصها الأكاديمي وشغفها بفن المكرميات أو كما تصفه بفن العقد، موضحة في حديثها لنشرة سانا الشبابية أنها عملت في فن الديكور داخل وخارج سورية وأحبت الأعمال اليدوية التي تدخل في ديكور المنازل فتضفي عليها مزيداً من الجمال والروعة.

وأشارت إلى أنها اختارت فن المكرميات لأنه فن قديم وعريق يعتمد أساساً على نسج الخيوط، سواء من القطن أو من الخيش وتشكيلها يدويا لإنتاج قطع فنية متنوعة كالمرايا التي تحيط بها خيطان القطن والخيش وأشكال هندسية وورود تناسب الطبيعة بطريقة تجمع ما بين التراث والحداثة لتلبية جميع الأذواق.

وتلاقي منتجات المكرميات حسب قولها إقبالاً واسعاً من جميع الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية نظراً لتعدد استعمالها في تزيين جدران المنازل والمكاتب وفي بعض قطع الثياب، إضافة إلى صنع ميداليات ولامبديرات وإكسسوارات مطبخ ومفروشات وغيرها، حيث توظف خبراتها

الأكاديمية والعلمية في جميع مشغولاتها بشكل صحيح، فكل قطعة لديها تستغرق أياماً وربما أسابيع بحسب التصميم المراد تنفيذه لتنسى التعب أمام الإنجاز.

وذكرت إسراء أنها تبحث بشكل دائم عن الابتكار الأكثر جاذبية وجمالاً ولديها أفكار كثيرة لإنجازها تباعاً، حيث بدأت تسوق لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنستغرام منذ نحو عام تقريباً، وجاءت أولى مشاركاتها في المعرض الختامي لمشروع (ما وراء التراث) للغرفة الفتية الدولية بحمص، كما تلقت الدعم والتشجيع من أهلها وأصدقائها لتنمية موهبتها في فن المكرميات، وهي تحرص على إنتاج مشغولات أكثر غرابة وجمالاً.

وتدعو الشابة إسراء كل الشباب لتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم الخلاقة وتحويل شغفهم بالفن والأشغال اليدوية على تعددها وتنوعها إلى فرص عمل حقيقية توفر لهم استقراراً مادياً ومعنوياً.

تمام الحسن

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