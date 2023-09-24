مقتل جندي باكستاني خلال عملية عسكرية شمال غرب البلاد

إسلام آباد-سانا

قتل جندي باكستاني خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن العلاقات العامة في الجيش الباكستاني قولها في بيان: بناء على معلومات استخباراتية نفذت القوات الباكستانية عملية عسكرية في منطقة مير علي بمقاطعة شمال وزيرستان بالإقليم، اشتبكت خلالها مع مجموعة إرهابيين أسفرت عن مقتل جندي، دون ورود أي معلومات عن وقوع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وتم إطلاق عملية بحث واسعة للقضاء على الإرهابيين في المنطقة.

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