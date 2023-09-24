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مقاتلات روسية تستهدف مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك

2023-09-24

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن سلاحها الجوي استهدف بضربات جوية مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها: “إن الطيران التكتيكي لمجموعة الغرب نفذ غارات جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 غايغر في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك”.

كما تم وفق الوزارة إحباط محاولة تقدم لوحدات (اللواء 25)، المحمولة جواً في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.

وأضافت الوزارة: إن أفراد مجموعة الغرب دمروا دبابتي ليوبارد ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم2 إيه 65 مستابي، وطاقم هاون في مناطق ستيلماخوفكا كرينيتشكي بيشانوي بتروبافلوفسك.

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