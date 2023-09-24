العاصفة أوفيليا تضرب إقليم الأطلسي الأوسط في الولايات المتحدة

واشنطن- سانا

أعلنت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إن العاصفة المدارية” أوفيليا ” وصلت إلى اليابسة اليوم وضربت ساحل المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها: إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في إقليم الأطلسي الأوسط الممتد من نيويورك إلى ساوث كارولينا صدرت لهم تحذيرات من العاصفة المدارية والفيضانات اعتبارا من اليوم.

وأضافت :” بعد وصول أوفيليا إلى اليابسة بالقرب من ” اميرالد آيل” بولاية نورث كارولينا تحركت العاصفة المدارية نحو الداخل في مسار شمالي حيث تسببت بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية”.

وأشارت إلى أن” بعض المناطق قد تشهد أمطارا يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمترا ورياحا تزيد سرعتها على80 كيلومترا في الساعة ما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولينا.

وكانت واشنطن في ولاية نورث كارولينا من أكثر المدن تضررا إذ أظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات إلى المنازل وغمر السيارات جزئيا في مناطق من المدينة الواقعة على ضفاف نهر ” بامليكو”.

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