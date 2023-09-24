هيئة التميز والإبداع تفتح باب التسجيل للمشاركة في أولمبياد الهندسة الإيراني الدولي لعام 2023

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم فتح باب التسجيل أمام الطلاب السوريين الراغبين في المشاركة بأولمبياد الهندسة الإيراني الدولي لعام 2023.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن التسجيل يتم لدى منسقي الأولمبياد في المحافظات، ويبدأ في الـ 25 من أيلول الجاري ويستمر حتى الـ 15 من تشرين الأول القادم.

وبينت الهيئة أن الاختبار العلمي لهذا الأولمبياد سيقام في الـ 20 من تشرين الأول القادم من خلال 7 مراكز تتوزع في (دمشق – السويداء – حمص – حماة – طرطوس – اللاذقية – حلب) .

وأشارت الهيئة إلى أن الطلاب المشاركين سيتوزعون ضمن الفئات العمرية الأربع للمسابقة وهي مبتدئ للصفين السابع والثامن ومتوسط للصفين التاسع والأول الثانوي ومتقدم للصفين الثاني والثالث الثانوي، إضافة إلى فئة الحر للمرحلة الجامعية.

يذكر أن هذه هي المشاركة السورية السادسة في أولمبياد الهندسة الإيراني الذي يقام سنوياً منذ عام 2014 وحاز فريقنا الوطني المشارك في العام الماضي على 5 ميداليات برونزية و 13 شهادة تقدير.

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