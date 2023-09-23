إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار أرضي في السويد

استوكهولم- سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة إثر انهيار مساحة ضخمة من طريق سريع في جنوب غرب السويد.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة السويدية قولها: إن الانهيار ألحق أضرارا بالطريق السريع الذي يربط مدينة غوتنبرغ ثاني أكبر المدن السويدية بأوسلو عاصمة النرويج لافتة إلى إن الانهيار وقع بالقرب من بلدة ستينوسوند شمال الساحل الغربي للسويد.

بدورها قالت خدمة الانقاذ في غوتنبرغ: إن الانهيار الأرضي أثر على مساحة تبلغ100 متر وعلى نحو 10 سيارات ومنطقة بها أشجار ومنطقة أعمال ومحطة وقود ومطعم وجبات سريعة.

وأضافت الخدمة.. ساعد رجال الإطفاء ومروحية في إخراج عدد من الأشخاص من سياراتهم في منطقة الانهيار.

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