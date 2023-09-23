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بحضور السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد… افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة في الصين

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