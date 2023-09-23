بحضور السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد… افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة في الصين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
باحث روسي: زيارة الرئيس الأسد إلى الصين وإقامة علاقات شراكة إستراتيجية حدث تاريخي مهم
2023-09-23
المستشارة الشبل: العلاقة الإستراتيجية بين سورية والصين بنيت منذ عقود
2023-09-23
الرئيس الأسد والسيدة الأولى يحضران مأدبة رسمية أقامها الرئيس الصيني قبل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية
2023-09-23
وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا: العقوبات والإرهاب لا تزال تحدياً رئيسياً تواجهه سورية
2023-09-23
مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة تعتمد إعلانات خاصة بالتدابير القسرية وإنهاء الاستعمار
2023-09-23
السفير الصيني بدمشق: صفحة جديدة في علاقات الصداقة بين الصين وسورية
2023-09-22
سورية والصين .. 67 عاماً من علاقات الصداقة تزداد صلابة وقوة
2023-09-22
محليات
انخفاض طفيف على درجات الحرارة غداً
2023-09-23
مجموعة سياحية من الولايات المتحدة الأمريكية تزور مدينة بصرى الشام
2023-09-23
تنظيم ضبوط بحق مخابز ومحال تجارية مخالفة في درعا
2023-09-23
ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2023-09-23
فيرمو: غابات شمال غرب سورية ضمن تأثير مشترك لمستويات الخطورة المتوسطة والمرتفعة
2023-09-23
طقس الغد: الجو حار نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها
2023-09-22
وزارة السياحة تنظم جولة تدريبية للأدلاء السياحيين إلى مدينة تدمر
2023-09-22
رياضة
26 ميدالية متنوعة حصيلة مشاركة منتخب السويداء ببطولة الجمهورية للكاراتيه
2023-09-23
منافسات قوية في بطولة الجمهورية للكاراتيه لمنتخبات المحافظات
2023-09-23
شتوتغارت يتغلب على دارمشتاد بثلاثية في الدوري الألماني
2023-09-23
نيس يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي
2023-09-23
قرعة الملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية تضع ملاكمينا بمواجهة البحرين وكوريا الجنوبية
2023-09-22
فوز حطين والساحل على الوحدة والحرية في الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم
2023-09-22
اللاعب رجا رافع ضمن صفوف فريق رجال شهبا بكرة القدم
2023-09-22
اقتصاد
الزراعة تحدد خطتها في قطاع الثروة الحيوانية للموسم القادم
2023-09-23
مهرجان الضفاف السياحي الأول… نافذة على جمال الطبيعة والمعالم السياحية والتعريف بالمهن اليدوية والتراثية
2023-09-23
أكثر من خمسمئة طن إنتاج المحاصيل العلفية بالسويداء
2023-09-23
ارتفاع أسعار الذهب
2023-09-22
زراعة الرقة تحدد الأول من الشهر القادم لتسويق محصول القطن
2023-09-21
تسويق الأقطان في دير الزور بدءاً من مطلع الشهر القادم
2023-09-21
الحكومة الروسية تفرض قيوداً مؤقتة على تصدير البنزين والديزل
2023-09-21
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
باحث روسي: زيارة الرئيس الأسد إلى الصين وإقامة علاقات شراكة إستراتيجية حدث تاريخي مهم
المستشارة الشبل: العلاقة الإستراتيجية بين سورية والصين بنيت منذ عقود
بحضور السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد… افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة في الصين
ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
فيرمو: غابات شمال غرب سورية ضمن تأثير مشترك لمستويات الخطورة المتوسطة والمرتفعة
مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة تعتمد إعلانات خاصة بالتدابير القسرية وإنهاء الاستعمار
قمة سورية صينية لعلاقة إستراتيجية بين البلدين
سورية والصين تصدران بياناً مشتركاً بإقامة علاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين
السفير علي أحمد: مزاعم الحرص على الوضع الإنساني في سورية لا تتسق مع مواصلة استغلاله
المقداد: زيارة الرئيس الأسد إلى الصين مهمة جداً وتشكل قفزة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين
بحضور السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد… افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة في الصين
2023-09-23
افتتاح دورة الألعاب الآسيوية
2023-09-23
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