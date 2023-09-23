انطلاق الحملة الدولية للضغط على الاحتلال لوقف الحصار على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

انطلقت اليوم الحملة الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاماً وفتح الموانئ، وذلك بالتوازي مع عدد من الفاعليات بعدة دول عربية وأوروبية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الحملة التي انطلقت من ميناء غزة بمشاركة القوى الوطنية الفلسطينية رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات تدعو لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جرائم الاحتلال التي يمارسها بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع.

وحذر المشاركون من مغبة تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، إثر التدهور الكبير بالمجال الصحي، من حيث ارتفاع نسبة العجز في الأدوية ولوازم المختبرات وبنوك الدم، ومنع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية، وقطع الغيار اللازمة لصيانتها، وفي مقدمتها الأشعة التشخيصية، وكذلك منعه أكثر من 6 آلاف مريض سنوياً من الخروج للعلاج في الخارج.

وأوضح المشاركون أن هناك خطراً كبيراً يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي، منهم 38 طفلاً يحتاج كل منهم 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا، فيما المستودعات المركزية باتت فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات غسيل الكلى من فلاتر وكانيولات وأنابيب دموية.

وشدد المشاركون على أن الاحتلال دمر وأغلق مئات المصانع، ما أدى إلى تسريح آلاف العمال نتيجة نقص المواد الخام واستمرار أزمات الوقود والكهرباء، لافتين إلى تضرر قطاع الصيد بشكل كبير نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الصيادين، ومنع تسويق أسماك القطاع في الضفة الغربية.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل إلى جانب الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وكسر جريمة الحصار، واتخاذ موقف جدي إزاء تواصل انتهاكات الاحتلال لأبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي.

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