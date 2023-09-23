حملة تنظيف لشارع حديقة النيل بدير الزور

دير الزور-سانا

نفذ مجلس مدينة دير الزور حملة تنظيف وتعزيل لشارع حديقة النيل والممتد من دوار السيد الرئيس ولغاية ساحة الباسل.

وذكر رئيس المجلس المهندس جرير كاكاخان في تصريح لمراسل سانا أن الحملة التي استمرت ليومين تضمنت معالجة الحفر في الشارع وتنظيف الطريق والأرصفة والجزر الوسطية وتقليم الأشجار الموجودة على الأرصفة والمنصف الطرقي كمرحلة أولى على أن يتم في المرحلة التالية إجراء أعمال صيانة للأرصفة والمقاعد في الجهة الجنوبية لحديقة النيل وزراعة أشجار جديدة حيث تعرضت للقطع أو الحرق جراء الأعمال الإرهابية.

إبراهيم الضللي

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