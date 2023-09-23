الصين وكمبوديا تؤكدان العمل والتعاون المشترك على مختلف الصعد

خانجو-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن بلاده مستعدة للعمل مع كمبوديا لتحقيق تقدم قوي في بناء مجتمع ذي مصير مشترك بين البلدين، وأنه يتعين على البلدين الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى، وتعميق التعاون متبادل المنفعة.

ونقلت وكالة شينخوا عن الرئيس شي قوله خلال لقائه ملك كمبوديا نوردوم سيهاموني في مدينة خانجو الصينية قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ 19: “إن الصين تعتز بصداقتها مع كمبوديا، وتولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات معها”، مشيراً إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكمبوديا وعام الصداقة بين البلدين.

وأضاف الرئيس شي: إن العلاقات بين الصين وكمبوديا تجسد المبدأ الدبلوماسي المتمثل في الصداقة والإخلاص والمنفعة المتبادلة والشمول، مؤكداً أن بلاده تدعم كمبوديا في تبني مسار تنموي يناسب ظروفها الوطنية ويحافظ على الاستقرار والتنمية ولعب دور مهم على الساحتين الدولية والإقليمية.

من جهته أشار ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني إلى أن الصين استضافت بنجاح دورتين للألعاب الآسيوية، مؤكداً أن الصين تحت القيادة القوية للرئيس شي ستقدم حدثاً رياضياً مذهلاً مرة أخرى، وإسهامات جديدة لتعزيز التضامن والصداقة بين شعوب آسيا.

وأضاف سيهاموني: إن بلاده تعتز بالصداقة المتينة مع الصين، معرباً عن استعداد كمبوديا للعمل مع الصين بشأن التعاون في إطار مبادرة (الحزام والطريق) وبناء مجتمع ذي مصير مشترك بين البلدين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency