تنظيم ضبوط بحق مخابز ومحال تجارية مخالفة في درعا

درعا-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا مخالفات في عمل بعض المخابز الخاصة وفعاليات تجارية مختلفة.

رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية أحمد كناني ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن عناصر حماية المستهلك نظموا ضبوطاً بحق أصحاب ومستثمري مخابز الجولان والجواد والحسام والحريري في مدينة الشيخ مسكين والغزالي في قرفا والخلف والسمارة في محجة، بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز.

وأضاف كناني: إن عناصر المديرية ضبطوا محال تجارية في ازرع والقنية وقرفا ومكتبة في حي شمال الخط بمدينة درعا بمخالفة إبراز فواتير غير نظامية وعدم إبراز فواتير، وثلاثة محال للألبسة في ازرع ودرعا ومحلاً تجارياً في ازرع بمخالفة عدم وجود سجل تجاري، مبيناً أنه تم سحب 14 عينة لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق، لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة.

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