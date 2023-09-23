شتوتغارت يتغلب على دارمشتاد بثلاثية في الدوري الألماني

برلين- سانا

تغلب فريق شتوتغارت على ضيفه دارمشتاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليغا.

تقدم فريق دارمشتاد بهدف أحرزه لاعب شتوتغارت أكسيل زاغادو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 17، في حين سجل أهداف شتوتغارت كل من اللاعبين إنزو ميلوت في الدقيقة 22 وسيرهو غيراسي هدفين في الدقيقتين 32 و93 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع شتوتغارت رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري الألماني مؤقتاً، في حين توقف رصيد دارمشتاد عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

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