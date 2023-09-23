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لافروف يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون الثنائي

2023-09-23

نيويورك-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره العراقي فؤاد حسين القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الودية ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة سبوتنيك: إن اللقاء جرى على هامش مشاركة الجانبين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الثامنة والسبعين في نيويورك، وأعرب الجانب الروسي فيه عن دعمه لجهود السلطات العراقية لتحقيق استقرار الوضع السياسي الداخلي في البلاد، وحل القضايا المتعلقة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي وضمان الأمن ومكافحة الإرهاب.

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