23 أيلول1992- الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد من عضويتها

دمشق-سانا
1817 – إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.
1846- اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين.
1856- بدء العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية.
1928- يوغوسلافيا تنسحب من حلف وارسو.
1983- مقتل 111 شخصاً في تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الخليج في أبو ظبي.
1992- الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد من عضويتها.
2007- انتخاب ياسو فوكودا رئيساً للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني ويصبح بذلك رئيساً لوزراء اليابان.
2011- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
من مواليد هذا اليوم
1215- الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور مغولي.
1880- جون بويد، أخصائي أغذية وفيزيولوجي إسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.
1901- ياروسلاف سيفرت، أديب وشاعر تشيكوسلوفاكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1984.
1923- محمد حسنين هيكل، صحفي وكاتب مصري.
من وفيات هذا اليوم
1929- ريشارد سيغموندي، عالم كيمياء نمساوي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1925.
1973- بابلو نيرودا، شاعر وأديب من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1971.
أعياد ومناسبات
الاعتدال الخريفي.
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