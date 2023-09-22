قرعة الملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية تضع ملاكمينا بمواجهة البحرين وكوريا الجنوبية

بكين-سانا

بمشاركة سورية سحبت اليوم قرعة لعبة الملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة خانجو الصينية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بطلنا محمد مليس مع البحريني دانيس لابتبوف في 26 الشهر الحالي بينما يواجه ملاكمنا أحمد غصون الكوري الجنوبي كيم جنجيا في 29 الشهر الجاري.

وكان منتخبنا للملاكمة وصل مساء اليوم إلى القرية الأولمبية وسيكون في حفل الافتتاح إلى جانب قيادة البعثة وسيحمل أحمد غصون العلم الوطني في هذا الحدث المهم.

وفي السياق حضرت قيادة البعثة الرياضية السورية الاجتماعات الخاصة برؤساء الوفود واللجان التنظيمية والطبية الخاصة بمكافحة المنشطات والسلامة العامة والتعليمات الخاصة بالألعاب الآسيوية.

محمد الخاطر

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