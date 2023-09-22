فوز حطين والساحل على الوحدة والحرية في الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

انطلقت منافسات مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024 اليوم بمشاركة 12 فريقاً.

وشهدت الجولة الأولى فوز حطين على الوحدة بهدف دون رد سجله عز الدين عوض في الدقيقة 26 خلال لقاء الفريقين على أرض ملعب الباسل باللاذقية.

كما فاز الساحل على الحرية بهدفين دون رد وذلك في المباراة التي شهدها ملعب الصالة الرياضية في طرطوس حيث سجل الهدفين شادي الحموي وسامر السالم في الدقيقتين 14 و35.

وتعادل الجيش مع تشرين بهدف لكل منهما في مباراتهما على ملعب الجلاء بدمشق وسجل تشرين أولاً عبر كامل كواية في الدقيقة 35 وأدرك الجيش التعادل من خلال رامي الترك في الدقيقة 56.

أما مباراة الطليعة والوثبة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حماة فانتهت بالتعادل السلبي.

وتختتم الجولة الأولى منافساتها غداً بلقاء الكرامة مع الفتوة حامل اللقب على أرض ملعب الباسل في حمص ووصيف بطل الموسم الماضي الاتحاد أهلي حلب مع جبلة على ملعب السابع من نيسان في حلب.

محمد الرحيل

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