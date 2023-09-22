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رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال يصعد جرائمه والمجتمع الدولي لا يحرك ساكناً

2023-09-22

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكناً.

وأوضح فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن عدوان الاحتلال الفاشي على بلدة كفر دان غرب جنين صباح اليوم وإعدامه الشاب عبد الله أبو الحسن هو دليل على إمعان سلطات الاحتلال في المضي قدماً بممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح: إن عمليات الإعدام ومداهمة البلدات والقرى وترويع النساء والأطفال بشكل إرهابي هي سياسة هدفها التضييق والضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها وتهويدها.

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