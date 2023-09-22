طقس الغد: الجو حار نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية جراء تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، الذي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وأشارت المديرية إلى أن الجو يكون ليلاً معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، لافتة إلى احتمال تشكل ضباب في المنطقة الوسطى والجنوبية وأجزاء من المنطقة الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول إلى معتدلة مع هبات أحياناً على أجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة والشرقية والوسطى يوم الأحد، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …