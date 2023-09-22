اللاعب رجا رافع ضمن صفوف فريق رجال شهبا بكرة القدم

السويداء-سانا

تعاقد نادي شهبا من محافظة السويداء مع لاعب منتخب سورية الوطني السابق رجا رافع ليكون ضمن صفوف فريق رجال النادي بكرة القدم للموسم الحالي.

وذكر رئيس نادي شهبا غسان الطويل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن انضمام رجا رافع للفريق مكسب كبير جداً نظراً للخبرة التي يمتلكها والإمكانيات الفنية العالية لديه وقدرته على رفع الحالة المعنوية لأي فريق يلعب ضمنه مبيناً أنه يشكل إضافة مهمة جداً للاعبين المتميزين الذين تم استقطابهم مؤخراً من السويداء.

ويخوض فريق شهبا خلال الشهر القادم دوري الدرجة الأولى ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق الشرطة والمحافظة والحرجلة والتل والشعلة ودوما.

عمر الطويل

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