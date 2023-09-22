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الدفاع الروسية: القضاء على نحو 500 جندي أوكراني وإسقاط 15 طائرة مسيرة

2023-09-22

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 500 جندي أوكراني كما أسقطت 15 طائرة مسيرة ودمرت دبابتين لقوات نظام كييف من طراز ليوبارد ألمانية الصنع.

وبحسب بيان الوزارة اليومي كانت حصيلة العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس كما يلي:

في محور دونيتسك:

 صدت القوات الروسية 5 هجمات لقوات كييف ودمرت مدفعاً من طراز إم 777 أمريكي الصنع ومدفع غياتسينت بي وراداراً مضاداً للبطارية أمريكي الصنع.

في محور كراسني ليمان:

صدت القوات الروسية هجومين لقوات نظام كييف في محور زابوروجيه ودمرت خمسة مدافع هي مدفع ام 777 أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز غفوزديكا وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز دي 30.

في محور كوبيانسك:

دمرت القوات الروسية دبابتين من طراز ليوبارد ألمانية الصنع وثلاث مركبات إضافة إلى ستة مدافع بينها مدفع كراب بولندي الصنع ومدفع هاوتزر ألماني الصنع.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قواتها نجحت باعتراض 10 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع وإسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.

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