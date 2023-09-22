اختتام فعاليات مؤتمر الساحل لأطباء الأسنان في طرطوس

طرطوس-سانا

اختتمت فعاليات مؤتمر الساحل لأطباء الأسنان الذي أقامه فرع نقابة أطباء الأسنان في طرطوس، بالاشتراك مع فرع النقابة في اللاذقية ومديرية صحة طرطوس وجامعتي طرطوس والأندلس، ونظمته مؤسسة عشتروت للمعارض والمؤتمرات وذلك في فندق برج شاهين.

نقيب أطباء أسنان طرطوس ورئيس المؤتمر الدكتور شعبان إسماعيل أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المشاركين ناقشوا على مدى ثلاثة أيام مواضيع التشريح المرضي الخاص بالفم والأسنان، ومستجدات تدبير وتعويضات الأسنان، والثورة الجديدة في عالم ترميم الأسنان وزراعتها إضافة إلى عمليات جراحة الفكين والعمليات التجميلية، مشيراً إلى أن المؤتمر محاولة لتحديث المعلومات الطبية وتطويرها بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمرضى، والارتقاء بمهنة طب الأسنان.

الدكتور مازن زيناتي أستاذ جراحة الوجه والفكين بجامعة دمشق لفت إلى أنه قدم ورقة حول الأصول العلمية لتجميل الوجه باستخدام الدهون والشحوم الذاتية لمعالجة الترهلات بطريقة مثالية تضمنت عرض حالات سريرية تبيّن الاستطبابات والاختلاطات ومقارنتها بالمواد الأخرى.

وأشار كل من الدكتور ثائر أبو عاصي والدكتور جورج إيشوع إلى ضرورة حضور أطباء الاختصاص للمؤتمرات للفائدة العلمية والاطلاع على كل جديد في مجال الدراسات والتشخيص والعلاج والأجهزة الحديثة.

المشاركان إبراهيم خليل والدكتورة سهير الأحدب أكدا أهمية مثل هذه المؤتمرات الاختصاصية لناحية الاطلاع على أحدث التجهيزات السنية حتى يستطيع أهل الاختصاص تحديث الخدمة الصحية للمرضى.

وخلال المؤتمر عرضت عدة شركات مواد ومستلزمات طب الأسنان والمخابر المرتبطة بها من أجهزة ومعدات ومواد طبية خاصة بالعيادات والمخابر.

فاطمة حسين

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