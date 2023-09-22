باقري: لا مكان للأعداء والقوى الأجنبية في المنطقة

طهران-سانا

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية في أقوى حالاتها، مشدداً على أنه لا مكان للأعداء والقوى الأجنبية في المنطقة.

وقال اللواء باقري خلال استعراض عسكري للقوات الإيرانية اليوم بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس: إن “قواتنا المسلحة حاضرة على الساحة في أقوى حالاتها”، مضيفاً: “مددنا يد الصداقة والأخوة لإقامة العلاقات العسكرية مع جيراننا ونعتمد دبلوماسية نشطة مع دول الجوار”.

وأكد اللواء باقري أنه “ليس للأعداء والأجانب مكان في المنطقة”، مبيناً أن القوات الإيرانية “تستخدم قدراتها خدمة لضمان أمن المنطقة”.

وأشار باقري إلى أن ما تم عرضه اليوم في الاستعراض العسكري “هو جزء بسيط من الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية”، لافتاً إلى أن “معظم المنتجات المعروضة كانت محلية الصنع بالكامل”.

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