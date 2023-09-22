في اجتماعها الأول… لجنة الأمن السيبراني تناقش تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية

دمشق-سانا

تتبع تنفيذ المشاريع والمبادرات التي أُقرت ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، شكل أبرز القضايا التي ناقشها الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك في وزارة الاتصالات والتقانة.

وتتعلق المشاريع التي تتابعها وتشرف عليها اللجنة بالمخاطر السيبرانية ورفع الجاهزية لدى الجهات العامة مع تحليل مؤشرات الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها، ووضع الخطط اللازمة لحماية البنية الرقمية الحكومية والخاصة.

وتمت خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مناقشة المشاريع التي تنفذ عبر الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات المنوط بها حصرياً أمن المعلومات في الجهات العامة وآليات منح اعتمادية أمن المعلومات للقطاع الخاص.

ويتضمن عمل اللجنة أيضا متابعة تخطيط وتنفيذ تدريب ورفع مستوى جاهزية الفرق المعلوماتية في الوزارات، وإصدار برامج توعوية لنشر التوعية المحلية بين المواطنين حول أهمية حماية المعلومات الرقمية لديهم.

وتعمل اللجنة على متابعة تحليل المؤشرات الواردة للهيئة عن الاختراقات السيبرانية التي تتعرض لها بيانات الجهات العامة، وعلى وضع الحلول اللازمة للتصدي لها بما يضمن حمايتها من أي اختراق أو تعديل مع إدارة المخاطر وتحديد التطويرات اللازمة.

يذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات العامة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية من وزارات (الدفاع – التربية -التعليم العالي والبحث العلمي – التنمية الإدارية – الإعلام) مع معاوني وزير الاتصالات والتقانة ومدير عام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

وتم إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في حزيران الماضي وفق رؤية فضاء سيبراني آمن وموثوق في جميع المجالات، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية ويعزز الثقة في التحول الرقمي.

نور يوسف

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