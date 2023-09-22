الأرجنتين تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا

زيورخ-سانا

حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم.

وواصل منتخب التانغو التربع على عرش التصنيف العالمي متقدماً على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني ومنتخب البرازيل صاحب المركز الثالث، بينما بقيت منتخبات إنكلترا في المركز الرابع وبلجيكا في المركز الخامس وكرواتيا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.

وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي والأول على مستوى قارة إفريقيا، بينما حل منتخب السنغال في المركز العشرين عالمياً والثاني إفريقياً، ومنتخب تونس في المركز التاسع والعشرين عالمياً والثالث على مستوى القارة السمراء.

وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا، يليه المنتخب الإيراني في المركز الثاني، ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث وأستراليا في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس.

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