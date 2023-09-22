زاخاروفا: الأحاديث عن عزل روسيا عن الساحة الدولية نكتة غربية وسمجة

موسكو-سانا

رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن شائعات عزل روسيا عن الساحة الدولية أصبحت مزحة غربية وسمجة وخاصة على خلفية عمل الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة ار تي الفرنسية: نحن “نتحدث عن رغبة دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” وعلى رأسها الولايات المتحدة في عزل روسيا أو على الأقل خلق شعور بالعزلة عن الساحة الدولية” مشيرة إلى أن حلف الناتو عزل نفسه عن روسيا وعن الأغلبية العالمية.

وأضافت زاخاروفا: إن الجمعية العامة هي أحد أفضل المظاهر التي توضح ذلك وبالفعل لا نلتقي بالدول الغربية رغم وجود استثناءات كإجراء مفاوضات مع هنغاريا لكن هناك حوار مستمر مع البقية لافتة إلى أن روسيا تتواصل مع الدول الأخرى في إطار بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وكذلك في الصيغ الإقليمية والثنائية.

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