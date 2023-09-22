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إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة القدس وقطاع غزة

2023-09-21

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل متعمد على شاب 19عاماً من بلدة العيسوية شمال المدينة المقدسة ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة كما داهمت البلدة واعتقلت والد الشاب.

إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أطراف القطاع الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين المشاركين في مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال شرق مدينة غزة ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح مختلفة وإصابة آخرين بحالات اختناق.

وأصيب شاب فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال والعشرات بحالات اختناق في مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

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