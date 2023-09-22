موسكو تعبر عن امتعاضها من طرد ثلاثة رجال دين روس من بلغاريا

موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتعاضها إزاء قرار السلطات البلغارية طرد ثلاثة من رجال الدين الروس الذين اعتبرتهم تهديداً للأمن القومي البلغاري.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “هذه الخطوة غير الودية الصارخة من قبل السلطات البلغارية غير قابلة لأي تفسير منطقي، ونعبر عن امتعاضنا وصدمتنا إزاء ما حدث وهذا دليل آخر على أن القيادة البلغارية الحالية اختارت بشكل نهائي النهج الرامي ليس فقط إلى تدمير العلاقات السياسية بين البلدين بل الروابط الثقافية والإنسانية بين شعبينا”.

وأضافت الوزارة: إن “كامل المسؤولية عن التدهور السريع للعلاقات الثنائية بين روسيا وبلغاريا يقع على عاتق الجانب البلغاري لأن هدفهم اليوم قطع العلاقات بين الكنيستين الشقيقتين الروسية والبلغارية الأرثوذكسيتين والروابط الأخوية بين الشعبين الروسي والبلغاري”.

وكانت سلطات الهجرة البلغارية استدعت في وقت سابق اليوم رئيس دار الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا الأرشمندريت فاسيان وسكرتير الدار كبير القساوسة يفغيني وأحد العاملين في الكنيسة وأمهلتهم 24 ساعة لمغادرة البلاد متهمة إياهم بأنهم يمثلون خطراً على الأمن القومي لبلغاريا.

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