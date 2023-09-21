رئيس الكونغو الديمقراطية يدعو لانسحاب بعثة الأمم المتحدة من بلاده

نيويورك-سانا

دعا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي للانسحاب التدريجي لبعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام من بلاده كمرحلة ضرورية لتعزيز التقدم الذي حققته.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تشيسيكيدي قوله في خطابه خلال المناقشة العامة للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن الوقت قد حان بعد وجود الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية لفترة طويلة من الزمن لأن تتولى بلاده مصيرها بالكامل وأن تقوم بالدور الرئيسي في استقرارها” مضيفاً: إنه من غير المعقول الاستمرار في التشبث بوجود بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وتابع تشيسيكيدي: إن “الشعوب الإفريقية في كثير من الأحيان لا تفهم الموقف الملتبس والمعايير المزدوجة في العمل والغموض والمماطلة التي تتسم بها منظمتنا وخاصة مجلس الأمن بشأن بعض الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بإفريقيا” مشدداً على أن الانسحاب السريع للبعثة الأممية ضروري للغاية لتخفيف التوترات بين البعثة والمواطنين.

وكان عشرات القتلى سقطوا العام الماضي في تظاهرات مناهضة لهذه البعثة التي تعتبر الأكبر في العالم وقوامها نحو 16 ألف عنصر والتي تعمل في هذا البلد منذ عام 1999 حيث تواجه اتهامات بتقاعسها عن حماية السكان من الجماعات المسلحة المنتشرة شرق الكونغو.

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