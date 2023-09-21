أقدم رباعي وتري في العالم يحل ضيفاً على دار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

على مدى أكثر من ساعة، عاش نخبة من متذوقي الموسيقى والفن في سورية تجربة الغوص في أعماق ألحان أقدم رباعي وتري في العالم مستمر في الأداء حتى الآن فرقة كوميتاس، وذلك على خشبة مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وشارك في الأمسية كل من إدوارد تاديفوسيان عازف كمان أول، وسوزي يريتسيان عازفة كمان ثاني، وعلى آلة الفيلا ألكساندر كوزيميان، وعازفة التشيللو أنجيلا ساركسيان.

وبدأت الأمسية ذات النكهة المختلفة والمميزة بمضمونها ودفئها مع استمتاع الجمهور وتذوقهم لعذب الأنغام الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالمين وهم: هاندل ورخمينوف وموزارت، كما قدمت مجموعة من الأغاني الشعبية من تأليف كوميتاس.

فرقة كوميتاس الرباعية هي فرقة موسيقية رباعية وترية تأسست في موسكو في عام 1924، وهي الآن في الجيل الثالث والرابع من العضوية، وقامت بعدد من التسجيلات الجماعية في الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وأصدرت العديد من الألبومات في روسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.

وتم إصدار أحدث الأقراص المضغوطة لها في السنوات الثلاث الأخيرة، ففي عام 2002 أصدرت الفرقة القرص المضغوط في يوم الأربعين على ملصق مفترق الطرق التقليدي في نيويورك مع تفانيان للملحن فاش شرفيان، وفي عام 2007 تم إصدار ألبوم الاستوديو الملحنين الأرمن المعاصرين، أما النسخة التالية من ألبوم المنمنمات الشعبية الأرمنية فأصدرت عام 2010 بدعم من وزارة الثقافة الأرمينية.

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