تغريم مستثمر محطة محروقات بأكثر 3 مليارات ليرة بريف درعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم ضبطاً بحق محطة أحمد عزت شرف في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة بنزين ومازوت خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن مستثمر المحطة تصرف بالأرصدة والاحتياطي من مادتي المازوت والبنزين بكمية تقدر بحوالي 85100 ليتر مازوت و6983 ليتر بنزين بقصد الاتجار ولغير الغاية المخصصة لها مبيناً أن الغرامة المفروضة على ضوء الكمية تجاوزت 3.323 مليارات ليرة سورية.

وأضاف: إن المديرية نظمت بحق المستثمر الضبط التمويني اللازم مع إحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.

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