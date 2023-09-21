زراعة الرقة تحدد الأول من الشهر القادم لتسويق محصول القطن

الرقة-سانا

حددت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة الرقة الأول من شهر تشرين الأول القادم موعداً لبدء تسويق محصول القطن للموسم الحالي.

وبين محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من الاجتماع الذي تم اليوم هو إقرار الخطة الزراعية للموسم القادم للمحاصيل الصيفية والشتوية، والوقوف على الإجراءات المتخذة لاستلام وتسويق محصول القطن في ريف الرقة المحرر.

من جانبه، أوضح مدير الزراعة المهندس محمد الخدلي أن اللجنة أقرت الخطة الزراعية للموسم القادم، مبينا أنه ستتم في المساحات المروية في ريف الرقة المحرر زراعة (26591) هكتاراً، وزراعة (16380) هكتاراً من القمح “بعل” و(1120) هكتاراً من الشعير، و(861) هكتاراً للزراعات العلفية والرعوية (الفصة) و(670) هكتاراً بقوليات غذائية و(362) هكتاراً من الخضار الصيفية و(3002 ) هكتار من القطن.

محمد الفرج

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